Запорожье после удара КАБами: есть жертва, более двух десятков раненых, среди них – дети
Во вторник, 22 апреля, российская армия нанесла мощный удар управляемым авиабомбам по Запорожью. В результате атаки по жилищному сектору и инфраструктуре погибли и ранены среди мирного населения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .
По его словам, город был атакован двумя КАБами. Одна бомба попала в инфраструктурный объект, в то время как вторая попала в густонаселенный жилой район, непосредственно в жилой дом.
На данный момент известно об одном погибшем человеке. А количество раненых выросло до 22 человек. Среди них – трое детей. Все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Пострадавшие получают всю необходимую помощь.
Напомним, сегодня после 11:31 в Запорожье раздалось несколько взрывов. Регион находился под атакой дронов и КАБов. В результате вражеского удара в одном из районов города возник пожар. Погибла 69-летняя женщина. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.