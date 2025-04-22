Запорожье после удара КАБами: есть жертва, более двух десятков раненых, среди них – дети

фото: ГСЧС Запорожье

Во вторник, 22 апреля, российская армия нанесла мощный удар управляемым авиабомбам по Запорожью. В результате атаки по жилищному сектору и инфраструктуре погибли и ранены среди мирного населения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

По его словам, город был атакован двумя КАБами. Одна бомба попала в инфраструктурный объект, в то время как вторая попала в густонаселенный жилой район, непосредственно в жилой дом.

На данный момент известно об одном погибшем человеке. А количество раненых выросло до 22 человек. Среди них – трое детей. Все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Напомним, сегодня после 11:31 в Запорожье раздалось несколько взрывов. Регион находился под атакой дронов и КАБов. В результате вражеского удара в одном из районов города возник пожар. Погибла 69-летняя женщина. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.