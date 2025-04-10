Жаловавшийся на тяжелую работу руководитель ТЦК из Запорожской области был офицером российской армии и воевал против Чечни

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Глава Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Запорожской области Виктор Юрчук, заявивший, что работать в ТЦК сложнее, чем участвовать в боевых действиях, оказался кадровым военным РФ

Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV5, передает RegioNews.

Подполковник Виктор Юрчук, являющийся начальником Пологовского РТЦК в Запорожье, как оказалось, воевал в Первой Чеченской войне против независимой Ичкерии на стороне россиян. Из рядов армии РФ он уволился только в 1997 году, после чего переехал в Украину.

В 1993 году нас вывели на территорию России. В 1993 участвовал в Первой чеченской войне. В 1997 году уволился из вооруженных сил России, так как взгляды у меня были свои, потому что я украинец. В том же году приехал в Украину. В Вооруженные силы не шел, потому что не видел смысла, их разваливали. Занимался бизнесом", – отметил военный.

После начала полномасштабной войны он сражался в артиллерийском подразделении, но затем списался и пошел работать в ТЦК.

Напомним, суды массово упраздняют штрафы от ТЦК.