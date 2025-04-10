В Николаеве из-за атаки БпЛА ранены 10 человек, двое – в больнице
В Николаеве из-за атаки вражеских беспилотников вспыхнули два пожара, пострадали люди
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
По его словам, ночью 10 апреля около 2:45 враг атаковал областной центр БпЛА типа "Shahed 131/136".
Из-за шахидной атаки ранены 10 человек. По состоянию на утро 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице – состояние средней тяжести, другим помощь предоставлена амбулаторно.
В результате падения обломков и взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание.
Кроме того, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива, которые оперативно ликвидировали.
Кроме того, Ким добавил, что вчера, 9 апреля, и ночью, 10 апреля, враг дважды атаковал дронами типа FPV Николаевский район и дважды совершал артиллерийские обстрелы Куцурубской общины. В результате одного из них в с. Дмитровка поврежден многоквартирный дом. Пострадавших нет.
Напомним, в эту ночь БПЛА также атаковали Киев. По предварительным данным, возник пожар и разрушение в нескольких районах города.