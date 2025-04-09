В Донецкой области вражеские "шахеды" атаковали отделение "Укрпочты"

фото: Facebook/Игорь Смелянский

Во вторник, 8 апреля, россияне нанесли удар по отделению "Укрпочты" в Доброполье Донецкой области

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает RegioNews .

По его словам, возле отделения ударили два "шахеда".

"Новый день – новое поражение нашей почтовой инфраструктуры. Создается впечатление, что бьют по моему привычному маршруту. На этот раз два "шахеда" ударили возле нашего отделения "Укрпочта" в Доброполье, где сегодня работает часть нашей крепкой команды из Покровска", – отметил Смелянский.

Напомним, на днях оккупанты обстреляли два отделения АО "Укрпочта" в Донецкой и Сумской областях.