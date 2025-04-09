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09 апреля 2025, 12:58

Россияне ударили по прифронтовой громаде на Запорожье: повреждены дома

09 апреля 2025, 12:58
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иллюстративное фото: полиция
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Днем 9 апреля российские оккупанты обстреляли прифронтовую громаду в Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поврежденные автомобили, частные дома, хозяйственные постройки – такие разрушения потерпела одна из прифронтовых громад вследствие ударов россиян", – говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки россияне сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб. Всего от вражеских ударов пострадали 11 населенных пунктов.

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