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04 апреля 2025, 04:10

Трамп больше не надеется на скорейшее перемирие в Украине - СМИ

04 апреля 2025, 04:10
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Фото: YouTube
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В начале второй каденции Дональд Трамп говорил, что он может закончить войну в Украине быстро. Теперь в Белом Доме стали сомневаться

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает RegioNews.

Отмечается, что российский диктатор Путин сопротивляется попыткам США достичь длительного мирного соглашения и не идет на компромисс. Поэтому в администрации Трампа обсуждают способы, как давить на РФ.

Журналисты подчеркнули, что возмущение Трампа и его команды свидетельствуют об изменении взглядов Белого Дома о готовности РФ к мирным переговорам. Издание напоминает, что в начале второго президентского срока Дональд Трамп говорил о намерении добиться полного прекращения огня в Украине до апреля или мая.

Однако теперь в Белом Доме не считают это возможным. К тому же у администрации Трампа есть опасения, что война может затянуться, и Украина потребует еще больше помощи Запада.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что Трамп недоволен тем, какие заявления в последнее время делали президент Украины Зеленский и российский диктатор Путин. При этом она добавила, что президент США "упорно работает" для мира в Украине.

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