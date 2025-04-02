Оккупанты более 450 раз обстреляли города и села на Запорожье: есть повреждения
За прошедшие сутки российские войска нанесли 459 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, есть жертва и раненые
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Один человек погиб и еще двое раненых в результате вражеского удара по Малокатериновке", – говорится в сообщении.
По словам Федорова, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 26 частных домов, квартир и автомобилей.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара вражеского "шахеда" по припаркованным автомобилям в Запорожской области погиб один человек, а двое получили ранения.
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