Оккупанты более 450 раз обстреляли города и села на Запорожье: есть повреждения

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 459 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, есть жертва и раненые

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Один человек погиб и еще двое раненых в результате вражеского удара по Малокатериновке", – говорится в сообщении.

По словам Федорова, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 26 частных домов, квартир и автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара вражеского "шахеда" по припаркованным автомобилям в Запорожской области погиб один человек, а двое получили ранения.