Помощь без границ: Катар и Фонд Зеленской профинансируют восстановление медучреждения на Харьковщине

фото: Telegram/Олег Синегубов

На Харьковщине отстроят современный медицинский комплекс при поддержке Фонда Елены Зеленской и Катара

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews.

По его словам, соответствующий договор уже подписан.

Благодаря сотрудничеству Фонда Елены Зеленской с Катарским фондом развития (QFFD) проект получит масштабную финансовую поддержку.

Ранее команда Фонда уже восстановила один из корпусов больницы и снабдила его современным реабилитационным оборудованием.

Теперь, за счет финансирования QFFD, будут отремонтированы другие корпуса и построены новые.

"Это позволит врачам проводить современную диагностику, осуществлять безотлагательные хирургические вмешательства, обеспечивать реабилитацию пациентов и оказывать другие критически важные медицинские услуги", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, за более чем 35 месяцев полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила 2285 объектов украинских медучреждений.

Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровщине, Херсонской и Запорожской областях.