Помощь без границ: Катар и Фонд Зеленской профинансируют восстановление медучреждения на Харьковщине
На Харьковщине отстроят современный медицинский комплекс при поддержке Фонда Елены Зеленской и Катара
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews.
По его словам, соответствующий договор уже подписан.
Благодаря сотрудничеству Фонда Елены Зеленской с Катарским фондом развития (QFFD) проект получит масштабную финансовую поддержку.
Ранее команда Фонда уже восстановила один из корпусов больницы и снабдила его современным реабилитационным оборудованием.
Теперь, за счет финансирования QFFD, будут отремонтированы другие корпуса и построены новые.
"Это позволит врачам проводить современную диагностику, осуществлять безотлагательные хирургические вмешательства, обеспечивать реабилитацию пациентов и оказывать другие критически важные медицинские услуги", - подчеркнул Синегубов.
Напомним, за более чем 35 месяцев полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила 2285 объектов украинских медучреждений.
Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровщине, Херсонской и Запорожской областях.