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27 марта 2025, 15:50

РФ атаковала железнодорожный вокзал в Херсоне: поврежден вагоны и инфраструктура

27 марта 2025, 15:50
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иллюстративное фото: Мост
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В четверг, 27 марта, российские террористы нанесли удар по вокзалу в Херсоне. Есть повреждения железнодорожной инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает RegioNews.

По предварительной информации, в здании вокзала выбиты стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения.

"В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон - Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа. К счастью, без жертв. Работники и пассажиры находились в укрытии", - говорится в сообщении.

Поврежденный вагон железнодорожники заменят резервным на ближайшей станции.

Напомним, днем 27 марта российские захватчики ударили по центру Херсона. Из-за массированной атаки погибли два человека.

Кроме того, оккупанты обстреляли медиков, приехавших спасать раненого мужчину. Врачей также госпитализировали.

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