Появилось видео после обстрела Херсона: количество пострадавших выросло до 6

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Число раненых в результате массированных российских обстрелов Херсона возросло до шести. Известно о двух жертвах

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"В результате "прилетов" разбито здание железнодорожного вокзала и многоквартирные дома. Эти удары оборвали жизнь двух человек. Еще четверо ― ранены, среди них двое медиков, которые помогали пострадавшему", ― говорится в сообщении.

По оперативным данным Херсонской ГВА, пятым потерпевшим стал 42-летний мужчина. Предварительно у него минно-взрывная травма.

Шестой пострадавший – сотрудник Херсонской ОВА.

"39-летний видеооператор обратился за медпомощью. У него ― взрывная травма. Сейчас медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему", ― добавили в ОВА.

Напомним, в четверг, 27 марта, российские террористы нанесли удар по вокзалу в Херсоне. Есть повреждения железнодорожной инфраструктуры.