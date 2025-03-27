Россияне утром обстреляли поселок на Харьковщине: ранена женщина
В четверг, 27 марта, около 5:40 российские военные произвели обстрел поселка Боровая Изюмского района
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В результате обстрела повреждены частные домовладения. Ранения получила 53-летняя женщина.
Предварительно установлено, что российская армия ударила по поселку из РСЗО.
Напомним, вечером 26 марта россияне нанесли массированный удар дронами по Харькову. Известно о 13 пострадавших.
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