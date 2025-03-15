Фото: Нацполиция

За минувшие сутки россияне нанесли многочисленные удары по Запорожской области. В частности, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

14 марта российские военные нанесли по области 197 ударов беспилотниками, 6 – из авиации, 6 – из реактивных систем залпового огня, 101 – из артиллерии. Информация о пострадавших не поступала.

За прошедшие сутки россияне атаковали Пятихатки и Каменское Васильевского района, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку Пологовского района.

Также сообщается, что на территории Гуляйпольской и Вольнянской общин зарегистрированы разрушения жилых помещений, повреждены хозяйственные здания. оккупанты попали и по объекту критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Вчера полицейские эвакуировали из Орехова 67-летнюю женщину. Полиция призывает граждан выезжать из прифронтовых населенных пунктов в более безопасные места. Эвакуация спасает жизнь. Звоните на спецлинию 102", - сообщили правоохранители.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В результате многие жители Днепропетровщины и Одесщины остались без света.

Также россияне за минувшие сутки 22 раза обстреляли Донецкую область. В ОВА сообщали о поврежденных жилых домах и раненых людях.