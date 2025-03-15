Фото: Нацполіція

За минулу добу росіяни завдали численних ударів по Запорізькій області. Зокрема, пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

14 березня російські військові завдали по області 197 ударів безпілотниками, 6 - з авіації, 6 - з реактивних систем залпового вогню, 101 - із артилерії. Інформації про постраждалих не надходило.

Минулої доби росіяни атакували П’ятихатки та Кам’янське Василівського району, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку Пологівського району.

Також повідомляється, що на території Гуляйпільської та Вільнянської громад зареєстровані руйнування житлових помешкань, пошкоджені господарські будівлі. Окупанти поцілили і по об’єкту критичної інфраструктури. На щастя, обійшлось без постраждалих.

"Учора поліцейські евакуювали з Оріхова 67-річну жінку. Поліція закликає громадян виїжджати з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Евакуація рятує життя. Телефонуйте на спецлінію 102", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що вночі росіяни знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього багато жителів Дніпропетровщини та Одещини залишились без світла.

Також росіяни за минулу добу 22 рази обстріляли Донецьку область. В ОВА повідомляли про пошкоджені житлові будинки та поранених людей.