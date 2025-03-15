Фото: Нацполиция

Правоохранители работают на местах атак в Киевской области. Оккупанты атаковали несколько районов Киевской области утром, 15 марта

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

15 марта оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. По состоянию на 9:10 в Белоцерковском районе повреждены семь частных домов. В Яготинском районе на территории частного домовладения повреждена крыша беседки.

"Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области", - сообщили правоохранители.

Напомним, вечером россияне атаковали жилые кварталы Кривого Рога. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

Также в ночь на 15 марта россияне атаковали Харьковскую область. В частности повреждены частные дома, учебное заведение и школьные автобусы.