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15 марта 2025, 09:25

Удар по Кривому Рогу: возросло количество пострадавших, среди них – 2-летний мальчик

15 марта 2025, 09:25
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Фото: ОВА
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В Кривом Роге в результате удара оккупантов пострадали 14 человек. Среди них двое несовершеннолетних

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, ночью в Кривом Роге завершилась спасательная операция. Известно, что в результате российской атаки в городе разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения.

Также повреждены поврежденные инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения. Избитые магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто. Пострадали 14 человек. Среди них – двое мальчиков 2 и 15 лет.

В частности, в результате атаки беспилотниками на Синельниковщине и в Павлоградском районе изуродована инфраструктура. К счастью, погибших и раненых нет.

"Есть перебои с водоснабжением в Синельниково, Павлограде, Терновке, Первотравенске. Специалисты работают, чтобы как можно быстрее устранить проблему", - сообщил Сергей Лысак.

Глава ОВА также добавил, что россияне снова терроризировали Никопольщину. Враг бил артиллерией, "Градом" и беспилотникам. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Мировская общины. К счастью, тоже без пострадавших.

Напомним, в пятницу, 14 марта, около 20:00, раздались взрывы в Кривом Роге. Сообщалось, что россияне нанесли удар по жилому кварталу. По словам главы ОВА Сергея Лысака, РФ в очередной раз показала, что воюет против гражданского населения.

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