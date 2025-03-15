Тысячи людей в Одесской и Днепропетровщине остались без света - ДТЭК
Ночью россияне снова атаковали украинскую энергетику. В результате этого есть отключение света в некоторых общинах. Энергетики уже работают над тем, чтобы вернуть электроэнергию людям
Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.
Энергетики сообщили, что ночью россияне в очередной раз ударили по энергетическим объектам в Днепропетровской и Одесской областях. Часть жителей этих регионов осталась без света.
"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - сообщили в ДТЭК.
Напомним, что также утром 15 марта россияне атаковали Киевщину. В частности, сообщается о поврежденных жилых домах. Правоохранители уже работают на месте обстрелов.
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