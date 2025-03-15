Фото: Нацполиция

В полиции рассказали о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки. Враг атаковал беспилотниками гражданские объекты инфраструктуры

Об этом сообщает полиция в Харьковской области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под обстрелами врага находились Богодуховский, Купянский и Изюмский районы. Повреждены нежилые здания, хозяйственные постройки, частные дома, учебное заведение, школьные автобусы. Также произошел пожар в результате попадания российских беспилотников в здание учебного заведения. У трех женщин и одного мужчины острая реакция на стресс.

"14 марта полицейские осуществили 12 осмотров мест событий, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 11 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией Российской Федерации", - сообщили правоохранители.

Напомним, вечером 14 марта россияне ударили по жилому кварталу Кривого Рога. Известно, что пострадали 14 человек. Среди них, в частности, двое детей – мальчики 2 и 15 лет.