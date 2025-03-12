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12 марта 2025, 10:40

Запорожская область под огнем: оккупанты били по гражданским FPV-дронам и артиллерией

12 марта 2025, 10:40
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Запорожской области. Оккупанты совершили 267 обстрелов территории Запорожского, Пологовского и Васильевского районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

В результате ударов зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

Оккупанты атаковали украинские города и села из разных видов вооружения. В течение дня они 15 раз наносили авиаудары, применили 123 дрона-камикадзе, совершили 120 артобстрелов и девять ударов из реактивных систем залпового огня.

Под вражеские удары попали Кушугум, Малокатериновка, Степногорск, Каменское, Орехов, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новодаровка, Чаривное и Щербаки.

В Кушугуме и Степногорске захватчики атаковали гражданский транспорт, используя FPV-дроны. В результате ударов были повреждены автомобили местных жителей.

В то же время в полицию поступило 13 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и административных зданий.

Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов.

Напомним, в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области сегодня утром, 12 марта, погибла 47-летняя мирная жительница.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям.

РФ война обстрелы оккупанты Нацполиция Запорожская область разрушения
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