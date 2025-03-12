Серия взрывов и пожар в Кривом Роге: РФ атаковала объект инфраструктуры, ранен человек
Оккупационные войска РФ ударили по инфраструктурному объекту в Кривом Роге на Днепропетровщине. Пострадал человек, возник пожар
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Предварительно есть раненый человек. Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 12 марта российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог.
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