Россияне убили 2 жителей Херсонщины, пострадали 7 гражданских

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За прошедшие сутки, 11 марта, российские оккупанты атаковали более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, пострадали семь мирных жителей, из них — двое детей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и восемь частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 — получили ранения, из них — 2 ребенка", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной один ударный БПЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области сегодня утром, 12 марта, погибла мирная жительница. Пострадали два человека.