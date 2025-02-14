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14 февраля 2025, 07:42

Войска РФ почти 500 раз обстреляли города и села в Запорожье: повреждены дома

14 февраля 2025, 07:42
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фото: Запорожская ОВА
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Вчера, 13 февраля, оккупационные войска РФ нанесли 490 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 8 сообщений о повреждениях квартир и частных домов. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 13 февраля российские войска атаковали один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Возник пожар.

РФ война обстрелы оккупанты Запорожская область Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
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