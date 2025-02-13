В Гуляйполе вражеский беспилотник повредил полицейский автомобиль

фото: Национальная полиция

В Гуляйполе вражеский FPV-дрон ударил рядом со служебным автомобилем правоохранителей. Автомобиль поврежден, люди не пострадали

Об этом сообщила прессслужба ГУНП в Запорожской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел накануне 12 февраля.

Вражеский FPV-дрон упал рядом со служебным автомобилем работникам отделения №1 Пологовского райотдела полиции.

Следственно-оперативная группа возвращалась с отработкой вызова. В это время беспилотник попал в проезжую часть рядом с автомобилем правоохранителей.

Повреждены лобовое стекло, левое крыло и водительские двери транспортного повреждения. Полицейские не пострадали.

Напомним, за прошедшие сутки россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область.

Ранее мы сообщали, что российские военные не дают возможности подвозить воду и гуманитарную помощь гражданским Донбассам.