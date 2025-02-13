В Гуляйполе вражеский беспилотник повредил полицейский автомобиль
В Гуляйполе вражеский FPV-дрон ударил рядом со служебным автомобилем правоохранителей. Автомобиль поврежден, люди не пострадали
Об этом сообщила прессслужба ГУНП в Запорожской области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел накануне 12 февраля.
Вражеский FPV-дрон упал рядом со служебным автомобилем работникам отделения №1 Пологовского райотдела полиции.
Следственно-оперативная группа возвращалась с отработкой вызова. В это время беспилотник попал в проезжую часть рядом с автомобилем правоохранителей.
Повреждены лобовое стекло, левое крыло и водительские двери транспортного повреждения. Полицейские не пострадали.
Напомним, за прошедшие сутки россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область.
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