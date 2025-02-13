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13 февраля 2025, 07:51

За сутки россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область

13 февраля 2025, 07:51
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фото: Запорожская ОВА
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Российские войска нанесли 441 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров , передает RegioNews.

По его словам, враг совершил 10 авиационных ударов по Пятихаткам, Гуляйполю, Щербакам, Луговскому, Новодаровке и Долинке.

Почти три сотни беспилотников атаковали Лобково, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Белогорье, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку, Ольговское и Луговское.

"4 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку и Новодаровку. 131 артудар нанесен по территории Лобкового, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Луговского, Малиновки, Новодаровки и Ольговского", - добавил Федоров.

На утро 13 февраля поступило 20 сообщений о повреждении квартир и частных домов. Мирные жители не пострадали.

Напомним, российские военные не дают возможности подвозить воду и гуманитарную помощь гражданским Донецкой области.

Запорожская область обстрелы война Федоров Иван
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