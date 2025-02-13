У Гуляйполі ворожий безпілотник пошкодив поліцейську автівку

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У Гуляйполі ворожий FPV-дрон ударив поряд із службовим автомобілем правоохоронців. Автомобіль пошкоджений, люди не постраждали

Про це в повідомила пресслужба ГУНП у Запорізькій області, передає RegioNews.

Зазанчається, що інцидент трапився напередодні 12 лютого.

Ворожий FPV-дрон впав поруч із службовим автомобілем працівникам відділення №1 Пологівського райвідділу поліції.

Слідчо-оперативна група поверталася з відпрацювання виклику. В цей час безпілотник влучив у проїжджу частину поряд із автівкою правоохоронців.

Пошкоджено лобове скло, ліве крило та водійські двері транспортного пошкодження. Поліцейські не постраждали.

Нагадаємо, впродовж минулої доби росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область.

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