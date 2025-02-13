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13 лютого 2025, 13:22

У Гуляйполі ворожий безпілотник пошкодив поліцейську автівку

13 лютого 2025, 13:22
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фото: Національна поліція
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У Гуляйполі ворожий FPV-дрон ударив поряд із службовим автомобілем правоохоронців. Автомобіль пошкоджений, люди не постраждали

Про це в повідомила пресслужба ГУНП у Запорізькій області, передає RegioNews.

Зазанчається, що інцидент трапився напередодні 12 лютого.

Ворожий FPV-дрон впав поруч із службовим автомобілем працівникам відділення №1 Пологівського райвідділу поліції.

Слідчо-оперативна група поверталася з відпрацювання виклику. В цей час безпілотник влучив у проїжджу частину поряд із автівкою правоохоронців.

Пошкоджено лобове скло, ліве крило та водійські двері транспортного пошкодження. Поліцейські не постраждали.

Нагадаємо, впродовж минулої доби росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область.

Раніше ми повідомляли, що російські військові не дають можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу цивільним на Донеччині.

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