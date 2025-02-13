В Херсонской области россияне убили одного человека и восьмерых ранили
Российская армия за сутки нанесла удары по 37 населенным пунктам Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще восемь получили ранения
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, российские военные избивали по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области. В частности, повредили две многоэтажки и 12 частных домов.
Также оккупанты повредили складское помещение и частные автомобили.
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны были уничтожены над территорией области 1 "Shahed-131/136".
Напомним, прошлым вечером и ночью россияне обстреляли Никопольщину из разного вооружения. Повреждены 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод.