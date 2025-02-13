Россияне атаковали дронами Сумы
Российские захватчики в четверг, 13 февраля атаковали беспилотниками частный жилищный сектор в Сумах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
"Сегодня, 13 февраля утром враг нанес авиационный удар по областному центру Сумщины, применив беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Вражеские БПЛА были направлены в частный жилищный сектор, где проживают мирные жители.
Последствия атаки россиян уточняются.
"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – добавили в Сумской ОВА.
Напомним, за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 1250 военных. Всего с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 854 280 российских захватчиков.
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