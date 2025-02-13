Россияне атаковали дронами Сумы

фото: Сумская ОВА

Российские захватчики в четверг, 13 февраля атаковали беспилотниками частный жилищный сектор в Сумах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"Сегодня, 13 февраля утром враг нанес авиационный удар по областному центру Сумщины, применив беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Вражеские БПЛА были направлены в частный жилищный сектор, где проживают мирные жители.

Последствия атаки россиян уточняются.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – добавили в Сумской ОВА.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 1250 военных. Всего с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 854 280 российских захватчиков.