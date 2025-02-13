Россияне не дают возможности подвозить воду и гуманитарную помощь гражданским в Донецкой области.

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В Торецкой и Часовоярской общинах Донецкой области остаются несколько сотен человек. Оккупанты не дают возможности завезти им питьевую воду и гуманитарную и медицинскую помощь

Об этом в телеэфире сказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в Торецке продолжаются уличные бои. В настоящее время в этой общине находятся около 150 человек. В Часовоярской общине остаются 250 человек.

"Враг не дает возможности нам завезти гуманитарную, медицинскую помощь, питьевую воду", - говорит Филашкин.

Глава Донецкой ОВА отметил, что у людей в названных общинах есть продукты длительного хранения, но питьевую воду и другую гуманитарную помощь власти просят украинских военных при возможности завезти этим людям.

Напомним, российские захватчики приступили к новому этапу тотальных проверок на оккупированных территориях.