Силы ПВО ночью сбили 85 российских беспилотников

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 февраля РФ атаковала Украину 140 дронами: 85 из них ПВО сбило, 52 — локационно потеряно

Об этом сообщают воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

В ночь на 13 февраля противник атаковал Украину 140-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 85 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников в 10 областях.

Еще 52 враждебных беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина и Харьковщина.

Напомним, в Одесской области в результате вражеских ударов повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры Подунавья. На местах попадания вспыхнули пожары, спасатели их ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что оккупанты за сутки потеряли в Украине 1250 военных. С начала полномасштабной войны ликвидировано 854 280 российских захватчиков.