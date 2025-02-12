Оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области: есть раненые

фото: Telegram/Иван Федоров

Российские войска за сутки совершили 448 обстрелов по 13 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего поранены три человека

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Отмечается, что враг нанес 9 авиационных ударов по Гуляйполю, Омельнику, Щербакам, Малой Токмачке и Новоандреевке.

Кроме того, 270 БпЛА разной модификации атаковали Малокатериновку, Лобково, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Белогорье, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку, Ольговское и Луговское.

Также 5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку, Щербаки и Малиновку.

Еще 164 артудары нанесены на территории Лоб, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Луговского, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

В общей сложности поступило 55 сообщений о повреждениях квартир и частных домов.

Напомним, с вечера 11 февраля враг нанес удары баллистическими ракетами Искандер-М по Киеву и Кривому Рогу.

Ранее мы сообщали, что российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах города. Погиб один человек, четверо пострадавших.