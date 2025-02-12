фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинским военным удалось сбить 6 из 7 баллистических ракет, запущенный врагом по Киеву и Кривому Рогу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С вечера 11 февраля враг нанес удары баллистическими ракетами Искандер-М по Киеву и Кривому Рогу. В общей сложности россияне осуществили шесть пусков ракет из Брянской обл. и один из оккупированного Крыма.

Также российские войска запустили по Украине 123 ударных дрона и беспилотники-имитаторы других типов.

По состоянию на утро 12 февраля Воздушные силы подтверждают сбивание шести баллистических ракет и 71 дрона.

Противовоздушная оборона работала в 11 областях – Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

Военные добавили, что 40 вражеских беспилотников были локационно потеряны.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в Киевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах города. Погиб один человек, четверо пострадавших.

Появились фото последствий ночной атаки врага в Киевской области