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12 февраля 2025, 08:45

Ракетно-дроновая атака РФ: в Воздушных силах сообщили результаты работы ПВО

12 февраля 2025, 08:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Украинским военным удалось сбить 6 из 7 баллистических ракет, запущенный врагом по Киеву и Кривому Рогу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

С вечера 11 февраля враг нанес удары баллистическими ракетами Искандер-М по Киеву и Кривому Рогу. В общей сложности россияне осуществили шесть пусков ракет из Брянской обл. и один из оккупированного Крыма.

Также российские войска запустили по Украине 123 ударных дрона и беспилотники-имитаторы других типов.

По состоянию на утро 12 февраля Воздушные силы подтверждают сбивание шести баллистических ракет и 71 дрона.

Противовоздушная оборона работала в 11 областях – Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

Военные добавили, что 40 вражеских беспилотников были локационно потеряны.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в Киевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах города. Погиб один человек, четверо пострадавших.

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