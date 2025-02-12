Ракетный удар по Киеву: появилось видео момента попадания в Оболонском районе
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент попадания российской ракеты в Оболонском районе Киева утром 12 февраля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.
На обнародованных кадрах видно, как вражеский боеприпас упал вблизи учебного заведения столицы. Слышен громкий взрыв и звон от разбитых окон.
Известно, что в результате ракетного удара в Оболонском районе Киева погиб человек, еще четыре человека, в том числе ребенок, пострадали. Спасатели сообщали о разрушении в результате обстрела двух офисных зданий.
Напомним, в воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.
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