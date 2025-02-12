скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На обнародованных кадрах видно, как вражеский боеприпас упал вблизи учебного заведения столицы. Слышен громкий взрыв и звон от разбитых окон.

Известно, что в результате ракетного удара в Оболонском районе Киева погиб человек, еще четыре человека, в том числе ребенок, пострадали. Спасатели сообщали о разрушении в результате обстрела двух офисных зданий.

Напомним, в воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.