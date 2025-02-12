Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: повреждены дома и десятки автомобилей

фото: Telegram/Сергей Лисак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате ракетной атаки повреждена инфраструктура, выбиты окна на АЗС, в учебном заведении, гостинице, админздании.

Кроме того, повреждены 3 многоквартирных дома и 33 авто.

К счастью, люди не пострадали.

С вечера агрессор несколько раз атаковал Никопольщину – райцентр, Марганецкую и Мировскую общины. Обстреливал артиллерией, сбросил боеприпас с БпЛА и попал дроном-камикадзе. Обошлось без погибших и раненых.

Напомним, вечером 11 февраля российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог на Днепропетровщине.

Ранее мы сообщали, что российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах города.