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12 февраля 2025, 09:41

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: повреждены дома и десятки автомобилей

12 февраля 2025, 09:41
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фото: Telegram/Сергей Лисак
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Вчера вечером российская армия ударила ракетой по Кривому Рогу

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате ракетной атаки повреждена инфраструктура, выбиты окна на АЗС, в учебном заведении, гостинице, админздании.

Кроме того, повреждены 3 многоквартирных дома и 33 авто.

К счастью, люди не пострадали.

С вечера агрессор несколько раз атаковал Никопольщину – райцентр, Марганецкую и Мировскую общины. Обстреливал артиллерией, сбросил боеприпас с БпЛА и попал дроном-камикадзе. Обошлось без погибших и раненых.

Напомним, вечером 11 февраля российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог на Днепропетровщине.

Ранее мы сообщали, что российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах города.

РФ война АЗС Кривой Рог ракета атака автомобили
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