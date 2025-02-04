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04 февраля 2025, 17:30

На Запорожье россияне ударили КАБами по Гуляйполю: ранена женщина

04 февраля 2025, 17:30
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фото: Запорожская ОВА
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Сегодня, 4 февраля, российские войска атаковали КАБами город Гуляйполе Пологовского района. В результате вражеских обстрелов пострадала мирная жительница

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, россияне сбросили на прифронтовый город несколько КАБов. Из-за авиаудара разрушены, повреждены многоэтажки и автомобили.

"Женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Гуляйполе. Раненую доставили в больницу. Ей будет предоставлена вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 4 февраля, россияне атаковали город Изюм Харьковской области баллистической ракетой. В результате удара погибли пятеро мирных жителей, одна из жертв — беременная 19-летняя девушка. Ранены 55 человек.

война Запорожская область Запорожская ОВА авиаудар Гуляйполе Федоров Иван Сергеевич КАБ
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