На Запорожье россияне ударили КАБами по Гуляйполю: ранена женщина
Сегодня, 4 февраля, российские войска атаковали КАБами город Гуляйполе Пологовского района. В результате вражеских обстрелов пострадала мирная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, россияне сбросили на прифронтовый город несколько КАБов. Из-за авиаудара разрушены, повреждены многоэтажки и автомобили.
"Женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Гуляйполе. Раненую доставили в больницу. Ей будет предоставлена вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 4 февраля, россияне атаковали город Изюм Харьковской области баллистической ракетой. В результате удара погибли пятеро мирных жителей, одна из жертв — беременная 19-летняя девушка. Ранены 55 человек.