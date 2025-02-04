Россияне атаковали Изюм ракетой "Искандер-М": среди 5 погибших - беременная 19-летняя девушка

фото: Харьковская областная прокуратура

Во вторник, 4 февраля, россияне атаковали город Изюм Харьковской области баллистической ракетой. В результате удара погибли пятеро мирных жителей, одна из жертв — беременная 19-летняя девушка

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты нанесли удар по центру Изюма около 11:35. Предварительно, в административное здание попала российская ракета 9М723, выпущенная из ОТРК "Искандер-М".

"Погибли пять человек: трое мужчин в возрасте 43, 61 и 68 лет и две молодые девушки в возрасте 19 и 18 лет. 19-летняя погибшая была беременной", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов повреждены админздания, жилые дома и автомобили.

По оперативным данным ОВА, 55 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди них трое детей: 6-летний мальчик и две девочки в возрасте 14 и 16 лет.

По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, во вторник, 4 февраля, россияне атаковали Изюм баллистической ракетой. Ранее сообщалось о 55 раненых и пяти погибших гражданских.