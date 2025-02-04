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04 февраля 2025, 09:38

В Херсонской области в результате обстрелов погиб один человек, еще 9 ранены

04 февраля 2025, 09:38
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фото: полиция
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За прошедшие сутки, 3 февраля, российские оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Камышаны, Белозерка, Велетенское, Кизомис, Надеждовка, Новодмитровка, Ивановка, Широкая Балка, Разлив, Софиевка, Антоновка, Понятовка, Зеленовка, Приднепровское, Инженерное, Садовое, Берислав, Золотая Балка, Качкаровка, Львово, Николаевка, Михайловка, Монастырское, Ольговка, Тягинка, Украинка, Червоный Маяк, Казацкое, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 12 частных домов. Также оккупанты побили частные автомобили.

Из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще 9 – получили ранения.

Напомним, в течение 3 февраля кафиры нанесли 277 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. К счастью, пострадавших нет.

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