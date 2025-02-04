Оккупанты обстреляли железнодорожное депо на Днепропетровщине

Во вторник, 4 февраля, россияне нанесли удар по одному из железнодорожных депо в Днепропетровской области. Обошлось без жертв

Об этом сообщило АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Отмечается, что никто из железнодорожников не пострадал.

В результате ударов серьезно повреждена инфраструктура и помещение структурного подразделения, обломками иссечен пассажирский подвижной состав.

В УЗ заверили, что прилагают усилия для минимизации влияния на движение поездов в регионе, а также выводят на маршруты резервные поезда.

Напомним, в ночь на 4 февраля Российская Федерация запустила по территории Украины 65 ударных дронов и беспилотников других типов. Силы ПВО смогли уничтожить 37 беспилотников.

Кроме того, окупанты продолжают атаковать Украину баллистикой . Днем 4 февраля в городе Изюм Харьковской области раздался взрыв, есть погибшие и раненые.