фото: полиция

ДТП с участием семи авто произошло 30 января около 10:00 часов на 169 километре трассы "Киев-Одесса" в Черкасской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полиция установила, что 33-летний водитель MAN не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик MAN, который от удара въехал в стоявший впереди Skoda-Octavia. В этот момент в грузовик SCANIA, водитель которого пытался избежать столкновения, сзади въехал автомобиль Bentley.

В той же полосе, в направлении Киева, ехал еще один грузовик MAN с полуприцепом, который ударил уже поврежденные машины. После этого в полуприцеп въехала 33-летняя водительница Ford, ее автомобиль от удара перевернулся.

Пассажирка Ford получила травмы и была госпитализирована. Остальные участники ДТП не пострадали.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства массовой аварии.

Напомним, ДТП произошло на трассе "Киев-Одесса" в пределах Уманского района. Вчера в регионе, как и сегодня, плохая видимость на дорогах из-за тумана.