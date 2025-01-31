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31 января 2025, 02:35

На Волыни парень, пьяным совершивший смертельное ДТП, получил максимальное наказание

31 января 2025, 02:35
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фото: прокуратура
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Прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор 22-летнему жителю Луцка, совершившему смертельное ДТП

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Парень будет отбывать максимальный срок наказания – 12 лет тюрьмы.

Верховный Суд подтвердил приговор, поддержав прокуроров, что принудительные меры необходимы для исправления осужденного и предотвращения подобных преступлений.

В суде виновник ДТП факт совершения преступления признал, но не раскаялся. Сейчас он уже отбывает назначенное наказание.

Напомним, авария произошла в мае 2022 года. Парень за рулем Nissan Navara, не имея водительского удостоверения соответствующей категории, выехал на трассе на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель был пьян. В салоне пикапа вместе с ним ехали пассажиры.

В результате аварии два 22-летних человека погибли, а 23-летний пассажир и 20-летняя пассажирка получили травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок.

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