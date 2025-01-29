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29 января 2025, 21:59

ДТП с пятью авто: в аварии на Ровенщине пострадала беременная женщина

29 января 2025, 21:59
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Фото: Нацполиция
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Один из автомобилей врезался в полицейскую машину

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла утром 29 января вблизи села Александрия. Автомобиль Nissan столкнулся с фургоном Peugeot. В результате кроссовер въехал в Mercedes-Benz, затем - в BMW.

BMW от удара стал неуправляемым и выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским авто.

Среди пострадавших – 62-летняя пассажирка Nissan (женщина получила сотрясение головного мозга и ушибы), а также 24-летняя беременная пассажирка BMW (ей диагностировали у нее перелом голени).

Напомним, во Львовской области водителя арестовали на три года из-за смертельного ДТП . Известно, что водитель не дал преимущество в движении мотоцикла, что привело к ДТП. Впоследствии водитель мотоцикла скончался в больнице.

Также сообщалось, что на Житомирщине легковушка столкнулась с автобусом и врезалась в дерево. Правоохранители открыли уголовное производство.

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