В Вишневом водитель сбил женщину на переходе: подробности трагедии

В городе Вишневое, что в Киевской области 28 января произошло смертельное ДТП. Под колеса авто попала женщина

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно правоохранители установили, что 55-летний водитель Renault совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

50-летнюю пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. К сожалению, несмотря на усилия врачей, она умерла.

Начато досудебное расследование по факту ДТП, повлекшее смертельные последствия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Полиция в очередной раз призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД.

Напомним, экс-главу Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП . В прошлом году он сбил на пешеходном переходе четырех человек.

Ранее мы рассказывали о новых деталях трагической гибели блоггера Анны Жук. Мужчину блоггерши, который был за рулем авто, отправили под арест.