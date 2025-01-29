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Мужа блогерши Анны Жук, погибшей в ДТП, отправили под арест
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29 января 2025, 08:50

В Вишневом водитель сбил женщину на переходе: подробности трагедии

29 января 2025, 08:50
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В городе Вишневое, что в Киевской области 28 января произошло смертельное ДТП. Под колеса авто попала женщина

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно правоохранители установили, что 55-летний водитель Renault совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

50-летнюю пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. К сожалению, несмотря на усилия врачей, она умерла.

Начато досудебное расследование по факту ДТП, повлекшее смертельные последствия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Полиция в очередной раз призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД.

Напомним, экс-главу Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП . В прошлом году он сбил на пешеходном переходе четырех человек.

Ранее мы рассказывали о новых деталях трагической гибели блоггера Анны Жук. Мужчину блоггерши, который был за рулем авто, отправили под арест.

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