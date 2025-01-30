В Черном море находится один вражеский корабль

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В акватории Черного моря по состоянию на 6:00 зафиксирован один вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews .

Также отмечается, что:

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах РФ оккупированным Керченским проливом к Черному морю прошли три судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор. До Азовского моря – три судна, одно из которых уходило из пролива Босфор.

Напомним, на прошлой неделе в Одесской области обнаружили и собрали мазут, вытекавший из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе.