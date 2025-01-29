В Запорожье супруги устроили "семейный бизнес" на дезертирах

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В Запорожье задержали адвоката и его жену – работницу правоохранительного органа, которые подстрекали военнослужащих на дезертирство, чтобы получить за это деньги

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Установлено, что семейная пара системно предоставляла комплексную услугу для военнослужащих – "дезертирство под ключ".

"Информация о "волшебном" адвокате, который, якобы, лишает обязанности защищать Родину, распространялась по "сарафанному радио" в воинских частях. Когда военнослужащий звонил адвокату, тот обещал за деньги помочь ему самовольно покинуть часть и затем осуществлять полное юридическое сопровождение в случае необходимости", – рассказали в полиции.

Помогала ему жена – работница правоохранительного органа, которая имела доступ к закрытой информации о блокпостах и паролях.

Пользуясь служебным удостоверением женщины, супруги забирали военных на собственном авто и обеспечивали им беспрепятственный проезд в места, где те впоследствии скрывались от службы.

По полученным данным, супруги успели провести около десяти таких сделок, а их услуги стоили до 60 тысяч гривен с одного человека.

Правоохранители задержали адвоката при получении денег за предоставленную "услугу" от очередного "клиента".

Также были задержаны три дезертира, которые с помощью супругов покинули воинские части и скрывались в Запорожье. Розыск остальных – продолжается.

Адвокату и его жене объявили подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и содействии дезертирству.

Троим военнослужащим сообщили о подозрении в дезертирстве.

Суд избрал всем фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали соучастника схемы поборов с бойцов, уклоняющихся от службы.