Россияне атаковали беспилотниками две общины Николаевщины

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За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что утром оккупанты атаковали пятью FPV-дронами акваторию Очаковской общины. Около 14:35 и 15:05 под удар попал Очаков. К счастью, люди не пострадали.

Также россияне 12 раз атаковали дронами Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка повреждены крыша и окна двух частных домов. Обошлось без пострадавших.

"В ночь на 28 января силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136", – добавил Виталий Ким.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 января, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще двое мирных жителей получили ранения.