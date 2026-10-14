За выезд за границу брали до $10 тысяч: полиция разоблачила схемы

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили несколько схем незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, действовавших на территории Киевской, Винницкой и Одесской областей. Организаторы просили от 5000 до 10000 долларов за свои услуги. Всего задержали шестерых человек, еще семь фигурантов сообщили о подозрении

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, организаторы подыскивали мужчин, которые хотели выехать из Украины вне официальных пунктов пропуска. За деньги они организовывали перевозки в приграничные районы, предоставляли инструкции и определяли маршруты незаконного пересечения границы.

Для реализации схем привлекали водителей и использовали разные способы маскировки и конспирации. В частности, речь шла о военной форме, которую использовали для маскировки, перевозки в обход блокпостов и переправки через реку. В Одесской области правоохранители также разоблачили схему, к которой был привлечен семейный "бизнес".

В ходе следственных мероприятий полицейские провели обыски и изъяли вещественные доказательства, имеющие значение для уголовных производств.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу. Шестерых из них задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.