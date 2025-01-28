Оккупанты ударили дроном по дому на Херсонщине: погибла женщина
Стало известно о гибели еще одной жительницы Херсонщины из-за атаки российского БпЛА
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Вчера ночью россияне ударили из дрона по жилому дому в Мыловом", – говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки погибла 56-летняя женщина.
Напомним, 28 января россияне атаковали из БПЛА поселок Антоновка в пригороде Херсона. Погиб мужчина, ранена женщина.
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