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23 января 2025, 10:05

Ночью ПВО сбила более 50 российских "шахедов" и БпЛА других типов

23 января 2025, 10:05
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 23 января российская армия атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 27 БпЛА — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в орог запустил ударные дроны по направлениям – Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ.

Также оккупанты применили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 57-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). Три БпЛА в воздухе — боевая работа продолжается!", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила более 240 российских дронов.

РФ война дрон БПЛА атака ПВО шахед
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