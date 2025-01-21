В Николаевской области уничтожили 8 "шахедов", — ОВА

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области восемь ударных беспилотников россиян

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 21 января силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены восемь БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

В результате боевой работы в Первомайском районе из-за обломков БпЛА на открытой территории загорелась сухая трава. К счастью, пострадавших нет.

По словам Виталия Кима, 20 января оккупанты пять раз атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую общину Николаевского района. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 20 января российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шесть мирных жителей получили ранения.