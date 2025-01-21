В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе
Происшествие случилось в воскресенье, 19 января, в селе Басово Богодуховского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Мужчина на велосипеде наехал на боеприпас – тот взорвался. Он получил ранение правой голени. 69-летнего пострадавшего госпитализировали.
Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, днем 19 января в пригороде Херсона 59-летний мужчина подорвался на российской мине.
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