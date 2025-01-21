Из-за российских обстрелов ранены 6 жителей Херсонщины
За прошедшие сутки, 20 января, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шесть мирных жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Степановка, Камышаны, Томина Балка, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка, Гончарное, Новодмитровка, Александровка, Софиевка, Станислав, Берислав, Заможное, Милово, Новокаиры, Антоновка, Садовое, Зеленовка, Приднепровское, Надеждовка, Токаревка, Львово, Ольговка, Красный Маяк, Качкаровка, Велетенское, Разлив, Новотягинка, Днепровское, Николаевка, Золотая Балка, Осокоровка, Веселое, Ивановка, Веревка, Никольское, Понятовка и Казацкое.
Захватчики били по критической инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также россияне изуродовали Пункт Несокрушимости, газопровод, хозяйственное сооружение, автобус и частные автомобили.
Напомним, утром 21 января российская армия атаковала Днепр. В городе гремели взрывы, есть разрушения инфраструктуры.