Россияне ударили по Днепру: есть разрушения

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Сегодня утром, 21 января, российская армия атаковала Днепр. В городе гремели взрывы, есть разрушение инфраструктуры

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Взрывы раздались в областном центре. В городе частично разрушено не эксплуатировавшееся складское помещение", — говорится в сообщении.

По информации ОВА, на Синельниковщине из-за российской атаки пострадал мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. В районе повреждены транспортное предприятие и частные дома.

Также после полуночи россияне дважды ударили по Никопольщине.

Сергей Лысак добавил, что ночью бойцы ПВК "Восход" уничтожили над регионом семь российских беспилотников.

Напомним, 20 января россияне атаковали дроном село Осиново Купянского района.